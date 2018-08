Fire strømper uden fod, en tomat så rød som blod og en gammel gulerod.

Så meget kan man få for en krone. I hvert fald, hvis man skal tro de gode borgere i Jullerup Færgeby.

Men hvor meget kan man så få for tohundrede?

Det spørgsmål forsøger man for tiden at finde svar på i Region Sjælland.

200 kr. er nemlig det beløb, regionen ønsker at bruge på at takke hver medarbejder for deres indsats i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen.

»Det er en stor proces, medarbejderne har været igennem. Derfor har vi afsat penge i budgettet, som kan bruges til gavn for medarbejderne som anerkendelse for den store indsats, de har ydet,« siger Anders Koefoed (V), medlem af Region Sjællands politiske styregruppe for sundhedsplatformen, der står for udmøntningen af midlerne.

Omstillingsparathed skal belønnes

Pengene skal gå til at »påskønne alle medarbejderes store indsats og deres omstillings- og forandringsparathed i forbindelse med implementering af store og politisk prioriterede indsatser«, fremgår det af regionens budgetaftale for 2018, hvor midlerne blev afsat.

»Størstedelen af Region Sjællands medarbejdere har gennem lang tid arbejdet målrettet på og ydet en ekstraordinær stor indsats for at gøre Region Sjælland parat til at implementere Sundhedsplatformen,« konstaterer aftalepartierne.

Med andre ord: Pengene skal bruges til at sige tak for hjælpen med implementeringen af Sundhedsplatformen.

Samlet set er der afsat 3,5 mio. kr. til formålet.

»Med ca. 18.000 medarbejdere i Region Sjælland vil det omregnet udløse et beløb på 200 kr. pr. medarbejder,« skriver administrationen i Region Sjælland, der ønsker en ligelig fordeling af midlerne, der »inkluderer alle regionens ansatte, da alle enheder har oplevet væsentlige forandringer og bidrager til at imødekomme politiske målsætninger«.

Penge skal bruges med omhu

Den model falder dog nogen for brystet.

»Jeg synes ikke, det er rimeligt. Hvorfor skal de allesammen belønnes? Det skal være til dem, der for alvor skal rykke noget,« siger Egon Bo, regionsrådsmedlem fra Liberal Alliance, der sammen med Enhedslisten står uden for aftalen om at afsætte midlerne.

»De offentlige penge skal bruges med omhu. Det må ikke opleves som en gavebod,« fortsætter LA’eren, der er formand for regionens udvalg for afbureaukratisering og modernisering.

Samtidig tror han ikke, at en gave i 200-kroners-klassen vil skabe den store glæde.

»Det kan ikke blive mange basører til hver,« siger regionsrådspolitikeren, der har en fortid som kommunal topembedsmand i Slagelse.

»Min erfaring fra mine mange år som kommunaldirektør siger mig, at hvis man giver medarbejderne en hundredekroneseddel, så bliver man til grin. Hvis man endelig skal gøre det, så giver det langt bedre mening at gøre noget ekstraordinært for dem, der har ydet en særlig indsats og har fået sved på panden, end at gøre det til alle 18.000 medarbejdere,« mener Egon Bo.

Detaljer endnu ikke på plads

Den præcise udmøntning af midlerne ligger endnu ikke fast, men administrationen i regionen har opstillet to muligheder.

Enten får samtlige 18.000 medarbejdere i regionen præcis den samme gave. Eller også lader man det være op til de enkelte afdelinger og enheder at vælge en konkret presént eller planlægge en social aktivitet til de lokale medarbejdere for pengene.

I den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen er Anders Koefoed tilhænger af, at man lader de enkelte afdelinger udmønte pengene frit.

»Nogle steder vil man måske holde et socialt arrangement, mens andre afdelinger hellere vil pulje pengene sammen eller belønne enkelte nøglemedarbejdere med noget uddannelse eller andre ting,« siger Anders Koefoed.

Han er godt klar over, at det ikke er et fyrsteligt beløb, medarbejderne har udsigt til, hvis pengene ender med at blive fordelt ligeligt.

»Man kunne da godt ønske sig, at det var større. Men det vigtigste for mig er, at vi anerkender medarbejderne. Det synes jeg er fedt,« siger Anders Koefoed, og fortsætter:

»Men man skal nok se det mere som et skulderklap end fokusere så meget på beløbet.«

Kan være en god ide

Sundhedsøkonom og professor ved Vive Jakob Kjellberg vurderer, at en mindre erkendtlighed til medarbejderne godt kan være en fornuftig måde at bruge skatteborgernes penge på.

»Det kan være meget bedre at give folk en mindre anerkendelse end en generel lønforhøjelse,« siger Jakob Kjellberg.

Hans kollega Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, studser dog over, at samtlige medarbejdere i regionen skulle have leveret en erkendelsesværdig indsats i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen.

»Det er nok det, der hedder en overdrivelse,« siger Kjeld Møller Pedersen, der kalder det »svært at forstå«, at også eksempelvis regionalt personale, der ikke arbejder med sundhedsområdet, belønnes.

»Men man må aldrig glemme, at personalepleje er helt og aldeles afgørende,« tilføjer han.

Sundhedsøkonomerne fortæller, at en lægesekretær, der kan være til hjælp for en læge, der bøvler med sundhedsplatformen, koster godt og vel en halv mio. kr. om året alt inklusiv.

Foto: James Bates

Det er dog langt fra sikkert, at det ville være en bedre måde at bruge borgernes penge på.

»En ekstra lægesekretær i nogle år er ikke noget, der flytter implementeringen af sundhedsplatformen,« siger Jakob Kjellberg.

Kähler-fisk eller sydafrikansk rødvin

Hvad regionen ender med at købe til medarbejderne, bliver vi klogere på, når regionens politiske styregruppe for sundhedsplatformen skal drøfte sagen ved sit møde 10. september.

Konsulterer man de virksomheder, der specialiserer sig i medarbejdergaver, er der dog masser inspiration at hente allerede i dag.

For 200 kr. kan man bl.a. få en gråblå sparefisk fra Kähler, en Holm ølkasse i træ (dog uden øl) eller en gaveæske med sydafrikansk rødvin fra Mountain Ridge og chokolade fra Anthon Berg.

En ting ligger dog fast. Det er ikke alle medarbejdere, der må tage til takke med anerkendelse i 200-kroners-klassen. En direktør, der har haft et særligt ansvar for implementering af Sundhedsplaftformen i Region Sjælland og Region Hovedstaden, fik således allerede i november en bonus på 100.000 kr. for sin indsats i den forbindelse.

Det er i hvert fald noget andet end fire strømper uden fod.