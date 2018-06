Innovationsminister: Vigtigt at sikre rammerne for offentlig ledelse

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regeringens Ledelseskommission har i dag præsenteret en ny rapport med syv overordnede og 28 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan udvikle og forbedre ledelsen i den offentlige sektor for dermed at styrke velfærden. Innovationsminister Sophie Løhde (V) forklarer, at det er vigtigt at sikre, at der også fremover er gode rammer for ledelse rundt om […]