Brok ved morgenkonferencen kan blive til bud på nye løsninger

Det er i orden at lave fejl - det skal man nærmest. Sådan lyder et mantra for innovationskoordinatorerne på Aalborg Universitetshospital. Holdet skal fremelske en nytænkende kultur på tværs af alle faggrupper, hvor man tør pege på behov og problemer uden selv at have en løsning.