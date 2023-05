Med 11.000 ansatte, 944 senge, 989.000 ambulante besøg årligt og et budget på 7,6 mia. kr. er Odense Universitetshospital (OUH) et af landets største hospitaler. Ligesom resten af Region Syddanmark er det hospitalets mål at mindske CO²-belastningen med 35 pct. frem til 2030. Hospitalets første klimahandleplan byggede på drøftelser i LMU, de lokale MED-udvalg, for det var vigtigt for ledelsen at mobilisere medarbejderne. »Inden vi udarbejdede OUH’s første klimahandleplan for perioden 2020-2023, troede vi nok, at det med klima skulle...