Direktøren: Bæredygtighed skal ind i normalsystemet

Hvordan går det med affaldssorteringen på OUH? Vi troede engang, at klimabelastningen alene var et spørgsmål om tekniske løsninger, siger Odense Universitetshospitals direktør Torben Hedegaard Jensen. Men en meget stor synder på hospitalerne er vores ’brug og smid væk’-kultur, som skaber et stort forbrug og CO²-aftryk. Bæredygtighed skal tænkes ind i vores systemer på lige fod med økonomi, aktivitet og kvalitet.