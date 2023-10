Et nyt studie kaster lys over, hvordan det påvirker kvinder med diabetes at tage hurtigtvirkende insulin under og efter en graviditet. Det er et hold af forskere fra Rigshospitalet, som har undersøgt effekten af en ny hurtigtvirkende måltidsinsulin, der bliver solgt under navnet Fiasp. De har sammenlignet effekten med en ældre hurtigtvirkende måltidsinsulin, som bliver solgt under navnet Novorapid, i et klinisk randomiseret forsøg med gravide kvinder med diabetes. Lene Ringholm, som er klinisk forskningslektor og overlæge på Rigshospitalet, er...