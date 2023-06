Et nyt leverhormon ser ud til at være lovende ved behandling af svær overvægt. Leverhormonet LEAP2 fandt danske forskere for nogle år siden ved at undersøge tarmbiopsier fra personer efter overvægtsoperation, og nu viser et nyt studie, at hormonet er appetitdæmpende hos personer med svær overvægt Samtidig peger de første indikationer på, at LEAP2 påvirker nogle helt andre signalveje i kroppen end GLP-1-receptoragonisterne. Derved kan behandling med LEAP2 i kombination med en GLP-1-receptoragonist måske lede til endnu større vægttab end...