Hovedstadens ventetider sejler fortsat

Brystkræft: Antallet af brystkræftpatienter, som behandles inden for forløbstiden, falder fortsat i Region Hovedstaden. Nu behandles kun en tredjedel til tiden mod 47 pct. for et halvt år siden. Det sker på trods af stor politisk bevågenhed og en »klar forståelse af, hvor skoen trykker«, ifølge ledende overlæge. To ekstra operationslejer skal løse problemet.