Direktør i Region Hovedstaden: Vi har skåret mere end en måned af sagsbehandlingstiden

Som direktør for Center for Sundhed har Charlotte Hosbond ansvaret for Region Hovedstadens videnskabsetiske komiteer. Hun foretrækker at have fokus på fremtiden, men erkender dog, at de seneste års høje andel af sager, der ikke behandles til tiden, ikke har været godt nok.