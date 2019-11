Region H har fået bedre styr på ventetiden for brystkræftpatienter

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter nogle katastrofale sommermåneder ser Region Hovedstaden ud til at have fået bugt med langt størstedelen af de mange overskridelser af forløbstiderne inden for brystkræft. Det fremgår af tal for oktober måned, hvor målopfyldelsen landede på 81 pct. mod de 36 pct. i sensommeren. Et niveau, der indtil videre er fortsat ind i november. »Det […]