Lange sagsbehandlingstider lammer forskningen i Region Hovedstaden

Timer bliver til dage. Dage til uger. Uger til måneder.

Sagsbehandlingstiderne i De Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden er blevet så lange, at hovedstadens forskere i dag venter i månedsvis – somme tider i mere end et år – på at få godkendelse til at udføre deres forsøg.

Problemerne har for nylig medført flere strukturelle ændringer internt på det juridiske område i Region Hovedstaden, men selvom der blæser nye vinde, melder prominente forskere, Lægeforeningen, Danske Patienter og lægemiddelindustrien om, at konsekvenserne af de lange ventetider allerede har sat sig dybe spor.

Virksomhederne kan ikke vente. De vil have forsøg, der er færdige om et år, men hos os kan de først gå i gang om et år Inge Marie Svane, næstformand for Forskningsrådet på Herlev og Gentofte Hospital

Ifølge komitéloven, der skal sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, skal landets videnskabsetiske komiteer bruge maksimalt to måneder på at vurdere forskernes ansøgninger.

Det krav har man i de seneste år langtfra formået at leve op til i hovedstaden. F.eks. meddeler regionen på sin hjemmeside, at der aktuelt kan forventes en sagsbehandlingstid på seks måneder for behandling af nye protokoller og fem måneder for behandling af tillægsprotokoller.

Under hver tiende sag til tiden

Regionens videnskabsetiske komiteers udfordringer med sagsbehandlingstiderne blev i juni understreget én gang for alle, da årsrapporten for 2021 blev offentliggjort.

Her fremgår det, at De Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden sidste år modtog 541 ansøgninger om nye protokoller, men at sagsbehandlingstiden for hele 92,8 pct. af de nye protokollers vedkommende oversteg de to måneder, som loven siger, at det maksimalt må tage.

Det svarer til, at blot 39 ansøgninger blev afgjort inden for tidsfristen.

Region Hovedstadens komiteer, der siden 2018 har haft problemer med at overholde den normerede sagsbehandlingstid på to måneder, er med længder den region med flest sager og de største problemer med sagsbehandlingstiden.

Til sammenligning modtog den videnskabsetiske komité i Region Midtjylland sidste år 260 ansøgninger om nye protokoller. Her overholdt komiteen tidsfristen i 160 af sagerne svarende til 61,5 pct.

Ifølge professor og forskningschef på Hvidovre og Amager Hospital Ove Andersen, der også er formand for hospitalets forskningsråd, medfører hovedstadens problemer med sagsbehandlingstiden en bred vifte af konsekvenser.

Han nævner, at sagsbehandlingstiderne rokker ved Danmarks position som attraktiv forskningsnation, ved sygehusenes forskningsoutput, ved behandlingen af patienterne og i sidste ende påvirker det også life science-industriens indtjeningsmuligheder på dansk jord.

»Vi er nødt til at gøre noget, fordi det både koster noget for patienterne, der ikke får den behandling, de ellers kunne få, og for hospitalernes og samfundets økonomi, og alle de forskere, der bliver forsinket i deres forskning,« siger han.

En ond spiral

Problemerne med sagsbehandlingstiderne i Regions Hovedstadens videnskabsetiske komiteer er ikke nye.

De accelererede tilbage i 2018 efter en længere periode i den første halvdel af 2010’erne, hvor tidsoverskridelserne i gennemsnit typisk blot lå på et par pct.

I 2018 stod komiteerne dog over for organisatoriske ændringer, hvor den blev flyttet til en anden afdeling i Region Hovedstadens kringlede embedsværk, ligesom der var stor intern udskiftning blandt medarbejderne og et stigende antal ansøgninger fra forskerne.

Ifølge årsrapporterne fra de år var disse tre omstændigheder hovedårsagerne til, at antallet af ansøgninger, der overskred tidsfristen på to måneder, i 2018 steg til 60 pct.

Siden har komiteernes problemer med at holde sig inden for tidsgrænsen været støt stigende og skabt en ond spiral, som ifølge Dagens Medicins oplysninger har været medvirkende til træthed og udskiftning i medarbejderstaben.

Tabet af erfaring fra den løbende udskiftning i medarbejderstaben kombineret med en langvarig oplæringstid på typisk mere end et år for nye jurister, har forlænget sagsbehandlingstiderne til de alarmerende højder i dag.

Tidligere har de to andre juridiske områder, som forskerne også benytter sig af, Jura & Kontrakter og Videnscenter for Dataanmeldelser, også været ramt af for lange sagsbehandlingstider på både halve og hele år.

Det har hidtil føjet til problemet, men med en ny ledelse er det for nylig lykkedes at nedbringe sagsbunkerne på disse områder.

Lammende for forskningen

Formanden for Forskningsudvalget på Rigshospitalet, Anders Juul, der også er cheflæge og professor i vækst og reproduktion, har ligesom Ove Andersen haft konsekvenserne af de lange sagsbehandlingstider tæt inde på sit arbejdsliv.

Som forsker og vejleder for knap 30 ph.d.-studerende gennem årene ser han konsekvenserne i hverdagen, når sagsbehandlingstiderne trækker ud.

»Det er simpelthen lammende for forskningen, at den bliver forsinket på grund af denne flaskehals i komitésystemet. Et er, hvis forskningen bliver forsinket på grund af eksempelvis rekruttering af forsøgspersoner, men dette betyder (de lange sagsbehandlingstider, red.), at vi slet ikke kan komme i gang med forskningen,« siger han.

Overlæge og professor i immunterapi Inge Marie Svane, der er næstformand for Forskningsrådet på Herlev og Gentofte Hospital, istemmer kritikken.

Hun kalder konsekvenserne for ‘katastrofale’.

»Det har jo en voldsomt forsinkende konsekvens, som på alle værdiparametre for forskningen trækker ned. Det har konsekvenser for os som ansvarlige for ph.d.-studerende og for de ph.d.-studerende selv, for patienterne, fremtidig behandling og finansiering. Så der er ikke et sted, som problemet ikke rammer,« siger hun.

På bekostning af kliniske forsøg

Alle tre forskere nævner, at forsinkelserne særligt går ud over yngre læger og ph.d.-studerende.

Det tror jeg er en konsekvens af, at det er alt for tungt at køre de kliniske forsøg i Region Hovedstaden. Virksomhederne kan ikke vente Inge Marie Svane, næstformand for Forskningsrådet på Herlev og Gentofte Hospital

Ifølge Ove Andersen resulterer den lange sagsbehandlingstid i, at et stigende antal ph.d.-projekter i dag bygger på registerforskning i stedet for kliniske forsøg, fordi registerforsøg ikke kræver en tilladelse fra de videnskabsetiske komiteer.

»I vores region har vi årligt 170 nye ph.d.-studerende, og på grund af de lange sagsbehandlingstider må de ofte ændre deres ph.d.-projekt, fordi de ellers ikke kan nå at få de data, de skal bruge i deres treårige ph.d.-ansættelse,« siger han.

Forskerne fortæller også, at sagsbehandlingstiderne også kan resultere i, at fondenes donationer, der ofte bruges til finansiering af eksempelvis ph.d.-projekter, fiser ud i ingenting.

»Det betyder også, at man ikke kan udnytte de unge forskere til fulde, fordi de ikke kan komme i gang med deres projekter. De går og triller tommelfingre på en fondsbevilling, som løber ud,« siger Anders Juul.

Træder bagud af dansen

Både Ove Andersen, Anders Juul og Inge Marie Svane mener, at specifikt de videnskabsetiske komiteers lange sagsbehandlingstider i Region Hovedstaden koster på det danske forskningssamarbejde med udlandet.

»Det betyder, at vi træder bagud af dansen. Internationalt kan vi ikke være med i de store undersøgelser, der skaber gennembrud inden for eksempelvis udviklingen af ny medicin eller inden for grundforskning,« siger Anders Juul.

Inge Marie Svane, der på baggrund af et kvart århundrede spenderet på bl.a. forskning i kræft har sit navn på mere end 240 videnskabelige artikler, fortæller, at hun for blot få år siden på månedlig basis modtog tilbud fra industrien om deltagelse i kliniske forsøg.

Det sker sjældnere og sjældnere i dag.

»Det tror jeg er en konsekvens af, at det er alt for tungt at køre de kliniske forsøg i Region Hovedstaden. Virksomhederne kan ikke vente. De vil have forsøg, der er færdige om et år, men hos os kan de først gå i gang om et år,« siger hun.

For Inge Marie Svane fik lange sagsbehandlingstider for nylig en konkret konsekvens. Her trak et af regionens egne spinout-firmaer sit tilbud tilbage om at gøre hende til national ledende forsker – såkaldt principal investigator (PI) – på et klinisk forsøg med afprøvning af ny kræftmedicin.

Er I med eller ej?

Anders Juul fortæller en tilsvarende historie, efter at han for et par år siden blev tildelt posten som den danske PI på et stort internationalt multicenterforsøg med et nyt lægemiddel mod en sjælden sygdom.

Den langstrakte ansøgningsproces i regionens videnskabsetiske komiteer resulterede i, at Anders Juul en dag havde studiets internationale projektleder i røret med spørgsmålet:

»Is Denmark in or are you out?«

På daværende tidspunkt var der ifølge Anders Juul en forventet ventetid på tre måneder for alene at komme i kontakt med en jurist i komiteerne. Det var tæt på at sætte ham skakmat, fordi den internationale projektleder ville have et svar nu.

At informationen om den langstrakte sagsbehandlingstid tilmed blev leveret i et autogenereret mailsvar fra komiteerne, føjede blot til hans frustration.

»Jeg var glad for at blive spurgt om at være national koordinator, for det var en fjer i hatten til Rigshospitalet og en blåstempling af vores afdeling, men når man så ikke kan levere varen, er det dybt frustrerende.«

Du kan nærmest ikke møde en lægelig forsker i Danmark, der ikke er løbet ind i de her problemer med regionens videnskabsetiske komiteer, så det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget, uanset hvem du snakker med Sanne Thysen, læge og ph.d., formand for forskningsudvalget i Lægeforeningen

»Firmaet er jo i bund og grund ligeglad med, om det skyldes jurister i regionens forskerservice eller mig – de tænker bare, at jeg repræsenterer Danmark. Og ét er, hvis man selv ikke performer, men her var det ude af mine hænder, og jeg kunne ikke få hul igennem til juristerne,« siger Anders Juul.

Alle forskere bliver ramt

Ifølge Inge Marie Svane vil færre danske forskningssamarbejder med udlandet være selvforstærkende. For i takt med at afdelingerne har færre resultater at vise frem, svinder invitationerne, der skal muliggøre selve deltagelsen i de kliniske forsøg, helt automatisk ind.

»Vi skal vise, at vi kan drive forskningen for at tiltrække opmærksomhed fra industrien. Ellers mister vi forskningsmæssig credit. Det rygtes jo meget hurtigt, så jo bedre vi håndterer kliniske forsøg, jo flere henvendelser får vi – og vice versa,« siger hun.

Læge og ph.d. Sanne Thysen, der er formand for forskningsudvalget i Lægeforeningen, bekræfter, at lægelige forskere over en bred kam bliver påvirket negativt af sagsbehandlingstiderne i særligt de videnskabsetiske komiteer.

»Du kan nærmest ikke møde en lægelig forsker i Danmark, der ikke er løbet ind i de her problemer med regionens videnskabsetiske komiteer, så det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget, uanset hvem du snakker med,« siger hun.

Således er problematikken ifølge Inge Marie Svane også blevet rejst flere gange i Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd, som er forskernes talerør til den forskningsansvarlige koncerndirektør i Region Hovedstaden, Dorthe Crüger.

Ligeledes fortæller Anders Juul, at gruppen af koordinerende professorer på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet sidste år sendte et åbent brev med 17 underskrivende professorer til fakultetet, hvor de beskrev problemerne med for lange sagsbehandlingstider.

Desuden har Rigshospitalets professorsammenlutning bestående af 140 professorer i 2021 til hospitalets direktion også leveret eksempler på cases, hvor forskningen er blevet negativt påvirket af sagsbehandlingstiderne. De eksempler skulle hospitalsledelsen have fremlagt på møder med ledelsen i Region Hovedstaden.

Stor velvilje til at nå i mål

Lægerne og forskernes bønner lader nu endelig til at blive hørt på direktionsgangen i Region Hovedstaden. Her har man siden foråret iværksat flere tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Således foretog direktionen i regionen i slutningen af april en omorganisering, og de videnskabsetiske komiteer i hovedstaden sorterer i dag under Center for Sundhed.

Desuden har man nedsat en styregruppe, som skal sikre, at problemerne med sagsbehandlingstiden bliver fulgt til dørs.

Andre tiltag tæller øget rekruttering, optimering af sagsgange og ikke mindst en akut assistance fra de videnskabsetiske komiteer i Region Syddanmark, der indvilliget i at påtage sig en del af sagsbehandlingen af hovedstadens sager, så længe det ikke skaber ventetid hos dem selv.

Ifølge Region Hovedstaden har tiltagene allerede resulteret i, at sagsbehandlingstiden i gennemsnit er blevet forkortet med mere end en måned sammenlignet med 1. maj, og der er i regionen en forventning om at nå et såkaldt ’acceptabelt’ niveau efter sommerferien.

I Lægeforeningen anerkender man regionens forsøg på at rette op på problemerne, men man mangler ifølge Sanne Thysen endnu at se bevis for effekten.

»Der er stor velvilje til at nå i mål, men problemet har vokset sig så stort, at der bliver nødt til at blive gjort noget ved det. Og vi mangler altså stadig at se tallene blive bedre,« siger Sanne Thysen.

Dagens Medicin har forgæves forsøgt at få de lægefaglige direktører på Rigshospitalet, Hvidovre og Amager Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital i tale omkring sagsbehandlingstidens betydning for forskningen på deres respektive matrikel.