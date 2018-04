I samarbejde med Region Hovedstaden har Herlev og Gentofte Hospital købt 15 nye konventionelle stråleapparater og to nye MR-stråleapparater til i alt 323 mio. kr.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

De nye apparater skal give en mere effektiv og skånsom behandling af de mere end 100.000 kræftpatienter, som Herlev og Gentofte samt Rigshospitalet tilser hvert år.

»Kontrakten giver Region Hovedstaden mulighed for at tilbyde patienterne den mest avancerede strålebehandling for stort set alle kræftformer i årene fremover, og vil samtidig være en enorm katalysator for kræftforskningen til gavn for patienter i både Region Hovedstaden og resten af verden,« siger regionsrådsformand i Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hun lægger vægt på, at den nye behandling kommer til at betyde, at kræftpatienterne skal færre gange på hospitalet.

»Med den nye og mere effektive behandling med meget højere og mere præcise stråledoser kan flere kræftsyge patienter nøjes med at skulle ind til behandling en til tre gange i stedet for op til 20 gange,« siger hun.

De to nye MR-stråleapparater går i drift 30. april og vil kunne behandle 22 patienter dagligt. De installeres på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital i andet halvår i 2018. Resten af de nye stråleapparater indfases fra 2019 og to til tre år frem.