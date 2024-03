Omkring 30.000 danskere har arveligt forhøjet kolesterol, også kaldet familiær hyperkolesterolæmi. Nu viser et nyt dansk studie, at omkring en fjerdedel har det på baggrund af forhøjet lipoprotein(a). Ifølge en af forskerne bag studiet peger den meget høje andel på, at der skal mere fokus på at måle lipoprotein(a) på landets lipidklinikker, da lipoprotein(a) i sig selv er en risikomarkør for hjerte-kar-sygdom. Ved at identificere personer med familiær hyperkolesterolæmi på grund af arveligt forhøjet lipoprotein(a) kan vi give folk en...