Skifte i blodfortyndende behandling ved atrieflimren har gavnet de fleste – men én gruppe halter efter

Stort dansk studie med data fra 24 års behandling af patienter med atrieflimren tyder på, at det har gavnet de fleste, at behandlingen over tid er gået fra at bestå af blandt andet vitamin K-antagonister til i dag at bestå hovedsageligt af antikoagulationsbehandling med direkte orale antikoagulantia. De ældste patienter ser dog ud til at halte efter sammenlignet med de yngre, hvor man hos enkelte også ser en øget tendens til hjerneblødninger, viser forskningen.