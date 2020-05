Har Styrelsen for Patientsikkerhed været til fare for patientsikkerheden?

Er det fornuftigt at indkalde 93 patienter til CT-skanning med kontrast i Silkeborg for at finde ét tilfælde af overset kræft med en sandsynlighed på mellem en og to promille? Nej, hospitalsledelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke tænkt sig om, skriver tre overlæger.