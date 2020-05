Fredberg-sagen: Regionsrådspolitiker vil have undersøgelse af ansattes ytringsfrihed

Region Midtjylland har problemer med at sikre de ansattes ytringsfrihed. Det mener læge og medlem af regionsrådet for Venstre i Region Midtjylland Jørgen Winther. Fyringen af ledende overlæge Ulrich Fredberg, der ligesom Jørgen Winther sidder i regionsrådet for Venstre, betyder at han ikke længere har tillid til, at koncernledelsen i regionen vil sikre de ansattes ret til at ytre sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads.

»Vi har i mange år vidst, at der er problemer med de ansattes ytringsfrihed. Det har vi som politikere et ansvar for at gøre noget ved. Derfor vil jeg nu prøve at samle politisk flertal for at få iværksat en ekstern konsulentundersøgelse af ytringsfriheden for de ansatte i Region Midtjylland. Det er meget tiltrængt,« siger Jørgen Winther, der samtidig retter en kritik mod koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen.

»Ole Thomsen fyrede i sin tid sygehusdirektør Lars Dahl, Hospitalsenhed Midt, udelukkende fordi Lars Dahl i radioen havde kritiseret Ole Thomsen. Ole Thomsen var med til at udarbejde planerne for fyring af Fredberg. Efter min opfattelse er Fredberg især fyret for ofte at tale Ole Thomsen imod,« siger Jørgen Winther.

Koncerndirektør Ole Thomsen genkender ikke beskrivelsen af hans rolle i forbindelse med de to fyringer.

»Jeg husker ikke, at Lars Dahl har kritiseret mig, hverken mundtligt, på skrift eller i radioen. Det kan jeg ikke genkende. At jeg skulle stå bag fyringen af Ulrich Fredberg, fordi han havde kritiseret mig i regionsrådet, har jeg hørt før fra Ulrich Fredberg selv, men den påstand har ikke noget på sig,« siger Ole Thomsen. Han mener ikke, at der lægges hindringer i vejen for de ansatte ytringsfrihed.

»Vi spørger jævnligt ind til emnet, og vi har ingen indikationer af, at man ikke skulle kunne ytre sig om forhold, der skal gøres noget ved. I vores dialog med f.eks. Overlægerådet i regionen om den aktuelle sag med Ulrich Fredberg ser vi ingen advarselssignaler. Jeg hører om dem, men jeg ser ingen. Når vi spørger vores øverste samarbejdsorgan med de ansatte, MED-udvalget, om de synes samarbejdet fungerer godt, er de enige,« siger Ole Thomsen.

