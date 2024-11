Mange praktiserende læger oplever, at en del af deres patienter med type 2-diabetes kan være svære at få i tale ved normale konsultationer. Problemet for mange af patienterne er, at selvom de har type 2-diabetes, mærker de det ikke rigtig, og så får de ikke lige taget deres medicin eller ændret livsstil. De kommer heller ikke til øjenlæge, fodlæge osv. I Korsør har nogle praktiserende læger muligvis knækket koden til at nå disse patienter med type 2-diabetes, og det er...