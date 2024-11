1. Beskriv dit samarbejde med praktiserende læger? »Som leder har jeg en-to gange årligt et møde med den tilknyttede plejehjemslæge. Formålet er forventningsafstemning. Vi får en drøftelse af, om der er noget, der skal justeres i vores samarbejde. Hvordan ser det ud med personalets kompetencer? Er der noget her, der trænger til at blive justeret – og hvilken hjælp har lægen brug for fra mit personale for at kunne træffe de rigtige beslutninger i forhold til beboerne? Vi drøfter måske,...