Hvad skal almen praksis stille op med børn og unge i mistrivsel?

Flere og flere børn og unge, der mistrives, skaber et større pres på det system, der skal hjælpe dem. Det er uhensigtsmæssigt at henvise alle til psykiatrien, men både et nyt kommunalt tilbud og støtte af forældrene kan hjælpe den praktiserende læge, der sidder i krydspresset.