Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen er i Avisen Danmark endnu engang på erobringstogt. Denne gang, som så mange gange før, handler det om at ændre på sundhedsvæsnet for at skabe yderligere indflydelse og leverum for DSRs medlemmer.

Kommunernes og de praktiserende lægers autonomi i arbejdet for det nære sundhedsvæsen skal begrænses. Den ensretning i form af fælles ledelse, Grethe Christensen taler for, vil skabe et bedre sundhedsvæsen, forstår man.

Almen praksis har rigtig nok en vis autonomi, i form af en aftaleret, hvor vi som en branche som består af små selvstændige virksomheder aftaler vores opgaver og honorering med de offentlige myndigheder.

Netop denne aftale sikrer imidlertid, at almen praksis funktion er tæt integreret med det øvrige sundhedsvæsen, som vi hver eneste dag kommunikerer intenst med og deler patienter med.

At fjerne den autonomi ville være ensbetydende med at ændre almen praksis fra selvstændige virksomheder til offentlige lægeklinikker med ansatte læger. Det vil indiskutabelt føre til et behov for betydeligt mere arbejdskraft for at løse samme opgavemængde, og det er måske i den forbindelse at Grethe Christensen ser DSRs interesse i projektet.

Det er selvfølgelig en legitim politik at føre som en fagforening. Det får mig dog, som praktiserende læge til at stille nogle spørgsmål: Har Grethe Christensen opbakning til sin aggressive og imperialistiske fagpolitik blandt de omkring 2.000 sygeplejersker, som er en meget påskønnet del af almen praksis? Hvis ikke, vil der så komme en reaktion overfor DSR fra praksissygeplejerskerne? Hvis Grethe Christensen har opbakning blandt praksissygeplejerskerne, har almen praksis så råd til fortsat at satse på sygeplejersker som medarbejdere i udviklingen af almen praksis? Skulle vi i stedet fokusere langt mere på andre sundhedsfaglige faggrupper, som også kan uddannes til at klare arbejdsopgaverne i almen praksis?

Svarene på alle disse spørgsmål afhænger at sygeplejerskerne selv.