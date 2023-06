En tredjedel af personer, der får stillet en diagnose med type 2-diabetes, har på diagnosetidspunktet allerede komorbiditeter til deres sygdom. Perspektivet er at finde effektive opsporingsmetoder, som måske kan få en plads i et nationalt screeningsprogram, som vi også kender det fra kræftområdet Nuri Mateu, projektleder, Diabetesforeningen Det gør sygdommen mere alvorlig, og det koster også samfundet dyrt. Nu viser nye resultater fra forsøgsordninger hos Diabetesforeningen, at der er flere gode muligheder for tidligt at opspore personer med type 2-diabetes...