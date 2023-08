Fra midten af september kommer der til at være et helt nyt fokusområde på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Det sker med etableringen af Steno Diabetes Neuro Unit, som helt målrettet skal øge forskningen i diabeteskomplikationer relateret til hjernen. Type 2-diabetes er forbundet med markant øget risiko for både stroke og kognitive udfordringer, og det er sigtet med den nye enhed på SDCC, at der skal skabes mere videnskabelig evidens for, hvordan man bedst diagnosticerer, forebygger og behandler disse udfordringer,...