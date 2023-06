På den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA) blev der i år opdateret flere steder i guidelines for behandling af diabetes (Standards of Care in Diabetes-2023). I mere end 30 år har ADA været aktivt involveret i udvikling af kliniske anbefalinger, som klinikere, forskere, sundhedspersoner, politikere og andre kan forlade sig på i forhold til at guide diabetesbehandlingen Robert Gabbay, læge & Chief Scientific and Medical Officer i ADA En af de mest bemærkelsesværdige opdateringer var anbefalingerne inden for...