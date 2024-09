Et spritnyt dansk studie har fundet en mulig kobling mellem diabetes og demens. Koblingen hedder glukagon, for i det nye danske studie har forskerne identificeret tilstedeværelsen af glukagonreceptorer i den del af hjernen, der har med kognition at gøre. Derudover har forskerne i et stort datasæt med information på flere end 500.000 personer fundet, at mangel på glukagonreceptorerne i hjernen er associeret til kognitiv dysfunktion. Ifølge forskningslederen bag studiet er resultaterne meget interessante, fordi de peger på et muligt nyt...