På den første dag af den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD) lagde Eli Lilly godt fra land med virksomhedens længe ventede resultater fra to store studier med ugentlig behandling med insulinen efsitora til personer med diabetes. Der er selvfølgelig tale om de to studier QWINT-5 med behandling af personer med type 1-diabetes og QWINT-2 med behandling af personer med type 2-diabetes. Begge studier viste, at behandlingen med ugentlig insulin var lige så effektiv til...