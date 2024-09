Mange personer med type 1-diabetes vil gerne motionere, men de lever hele tiden med frygten for, at deres blodsukker bliver for lavt. Nu viser et nyt dansk studie, at når det kommer til personer med type 1-diabetes og brug af en automated insulin delivery-pumpe (AID-pumpe), ser træning om morgenen inden morgenmad ud til ikke at give lavt blodsukker og derfor en god mulighed for at komme i gang. Forskningen viser også, at der ingen behov er for at tilføre glukagon...