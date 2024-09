Semaglutid og tirzepatid skal formentlig have en plads i behandlingen af type 1-diabetes

Personer med type 1-diabetes har formentlig også gavn af behandling med semaglutid eller tirzepatid, viser ny forskning, der netop er præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes. Og så viser en række studier, at kontinuerlige glukosemålere måske skal have en større plads i behandlingen af type 2-diabetes.