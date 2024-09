Diabetes er associeret med øget risiko for udvikling af forskellige kognitive lidelser, herunder demens. Ét af de første og mest klare tegn på kognitivt forfald er reduceret blodgennemstrømning i hjernen. Hjernen modtager meget simpelt ikke lige så mange næringsstoffer, som den burde, og det får hjernen til at forfalde. Nu viser et nyt dansk studie, at det faktisk er muligt at øge blodgennemstrømningen i hjernen ved at omlægge til en ketogen diæt. Resultatet indikerer, at det derved er muligt at...