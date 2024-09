Der er blevet sat punktum for dette års kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD). Det punktum er blevet sat efter fem dage i Madrid, hvor der er blevet budt på store forskningsresultatet fra hele verden. Her på falderebet af kongressen har vi i Dagens Medicin taget en snak med chef for Forskning og Viden i Diabetesforeningen Tanja Thybo om, hvad der i hendes øjne har været de store samtaleemner på kongressen, og hvad hun tager med...