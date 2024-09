Vi skal ikke mange øjeblikke tilbage, før behandling med lægemidler som semaglutid og tirzepatid udelukkende var noget for personer med type 2-diabetes. På samme måde var kontinuerlige glukosemålere noget, som man gav til personer med type 1-diabetes. Alt det kan dog blive vendt på hovedet, efter ny forskning, som er blevet fremlagt på den årlige kongres for European Association or the Study of Diabetes (EASD), viser, at semaglutid og tirzepatid faktisk kan gøre rigtig meget godt for personer med type...