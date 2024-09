Kombinationen af hypoglykæmi og behov for dialyse er sjældent et sundt tegn, og kombinationen er også førhen koblet til øget risiko for udvikling af potentielt set dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Af samme grund kan mange personer med diabetes og nyresvigt være bekymrede for, om deres samlede sygdomsbillede giver hjerterytmeforstyrrelser med øget risiko for pludselig hjertedød. Læger foretrækker da også at holde blodsukkeret hos personer med diabetes med behov for dialyse lidt højere, end det normalt anbefales. Den bekymring bør muligvis ikke være...