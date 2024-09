Der har i mange år været den mistanke, at der findes en association mellem højt eller lavt BMI og risiko for udvikling af psykiske sygdomme som spiseforstyrrelser, misbrug, angst, depression og personlighedsforstyrrelser. Den mistanke kan danske forskere nu bekræfte i et studie, hvor de ikke bare kigger på tingene i tværsnit, altså om personer med højt/lavt BMI har højere sandsynlighed for også at have en psykisk sygdom. I stedet har forskerne undersøgt, hvordan det ser ud med risikoen for udvikling...