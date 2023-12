Resten af Anne Jastrups arbejdsliv skal ikke være som hospitalsdirektør. Derfor stopper hun hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital i sommeren 2024. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. »Jeg er meget taknemmelig for den tid, jeg har haft som hospitalsdirektør. Hospitaler er jo et fantastisk og meningsfuldt sted at være leder. Der er udfordringer, men samtidig har jeg til stadighed oplevet meget stor dedikation og høj faglighed fra medarbejdere og ledere,« siger Anne Jastrup og fortsætter: »Jeg har også...