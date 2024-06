Om et barn er født vaginalt eller ved kejsersnit, kan have stor betydning for udviklingen af barnets immunforsvar og senere sygdomsrisiko, såsom risikoen for udvikling af astma. Børn født ved kejsersnit har nemlig en markant øget risiko for senere udvikling af astma, og forskere har i mange år spekuleret i, om kejsersnittet simpelthen gør, at den nyfødte ikke kommer i kontakt med bakterier fra moderens skede og endetarm under fødslen. Kejsersnitfødsel medfører ofte, at barnet fødes med en helt anden...