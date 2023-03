Tiden og ressourcerne til de diabetespatienter, der følges på diabetesambulatorierne i Region Sjælland, skal i højere grad bruges på de patienter, der har det største behov for støtte. De patienter, der selv kan og vil tage mere ansvar for deres behandlingsforløb, skal derimod have lov til det.

Det er tankegangen bag initiativet »Fremtidens Diabetesambulatorium«, som Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) netop er gået i gang med at indføre på diabetesambulatorierne på samtlige sygehusenheder i Region Sjælland.

Grundlæggende handler det om, at vi er nødt til at behandle patienterne forskelligt for at opnå en større lighed i sundhed. Vi vil frigøre ressourcer fra de, der kan selv, til de der har mest behov Lise Tarnow, centerdirektør, SDCS

Centerdirektør for SDCS Lise Tarnow ser initiativet som et bidrag til et nødvendigt opgør med den gængse måde at behandle diabetespatienter på i det danske sygehusvæsen.

»Grundlæggende handler det om, at vi er nødt til at behandle patienterne forskelligt for at opnå en større lighed i sundhed. Vi vil frigøre ressourcer fra de, der kan selv, til de der har mest behov. Det er en del af baggrunden for, at vi fremover kommer til at lave individuelle forløb for patienterne på diabetesambulatorierne i Region Sjælland,« siger Lise Tarnow.

Pilotprojekt viste vejen

Baseret på erfaringerne fra et pilotprojekt på diabetesambulatoriet på Nykøbing Falster Sygehus vil en stor del af de ca. 6.000 patienter med type 1- og type 2-diabetes, der i dag er tilknyttet ambulatorierne i Region Sjælland og dermed også SDCS, få et større ansvar for deres eget forløb.

»Erfaringerne fra Nykøbing Falster peger på, at op mod 70 pct. kan klare sig selv. For ca. 15 pct. vil der være, hvad vi kalder ‘et væsentligt forbedringspotentiale’, ved at hjælpe dem med

mere tid, tilbyde mental og praktisk støtte og gøre mere brug af ny teknologi. F.eks. er ca. to tredjedele af alle diabetespatienter, der er tilknyttet SDCS, også brugere af den patientrettede del af Sundhedsplatformen, Min Sundhedsplatform, som også rummer mulighed for videokonferencer mellem behandler og patient,« siger Lise Tarnow.

Tilbage er en gruppe på ca. 15 pct., hvilket tæller omkring 1.000 patienter, der har brug for en anden type behandling, og hvor der er behov for mere afklaring..

Fremtidens Diabetesambulatorium er en omfattende indsats i hele regionen, som også er et opgør med, hvad vi plejer at gøre. Derfor ser vi det ikke som et projekt, men snarere som en kulturændring, der skal drives af klinikkerne Lise Tarnow, centerdirektør, SDCS

»Dem ved vi endnu ikke, hvordan vi bedst kan hjælpe. Det er patienter, som vi efter mange forgæves forsøg ikke har været i stand til at opnå væsentlige forbedringer sammen med. Derfor har vi indgået et forskningssamarbejde med Roskilde Universitets Center med henblik på, at vi sammen med dem får en bedre forståelse af, hvem de er, og hvilke behov de har. Er det personer med misbrugsproblemer, psykisk sygdom, uden fast bopæl, eller er der andre årsager,« siger Lise Tarnow.

Kulturændring

Lise Tarnow understreger, at SDCS ikke har nogen ambitioner om at indføre en model, som udfordrer rammerne for danske kvalitetsstandarder for kontroller med diabetespatienter. Patienterne skal fortsat komme til årskontroller, mens øvrige behov for kontakter med ambulatorierne vil være efter behov.

Målsætningen er at bruge patienternes og sundhedsvæsenets tid og kræfter sådan, at det skaber mere lighed i sundhed, og i sidste ende fører til et godt liv med diabetes for så mange som muligt. For hele organisationen, personalet og ikke mindst patienterne kræver det nytænkning og vil indebære en væsentlig ændring i den måde, diabetespatienter i dag følges på:

»Fremtidens Diabetesambulatorium er en omfattende indsats i hele regionen, som også er et opgør med, hvad vi plejer at gøre. Derfor ser vi det ikke som et projekt, men snarere som en kulturændring, der skal drives af klinikkerne. Det er især en mental øvelse for både klinikere og patienter,« siger Lise Tarnow.

Hun tilføjer, at de øvrige fire regionale Steno-centre aktuelt også arbejder med at indføre lignende ændringer i diabetesambulatorierne.

»Det er en øvelse, vi er meget enige om at gennemføre, men fordi SDCS har en decentral struktur, er vi de eneste, som er i gået i gang med at rulle det ud i et hug på samtlige sygehuse i regionen,« siger Lise Tarnow.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd VIVE er af SDCS blevet bedt om at analysere erfaringerne med indførelsen af Fremtidens Diabetesambulatorium i Region Sjælland.

