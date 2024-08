Dansk topstudie på EASD undersøger effekten af hurtigtvirkende insulin hos gravide med diabetes

En ny hurtigtvirkende måltidsinsulin ser ud til både at være sikker at anvende for gravide med type 1- og type 2-diabetes og være bedre til at forebygge lavt blodsukker. Det viser et nyt klinisk forsøg fra Rigshospitalet med godt 200 deltagere. Forskningen er udgivet i The Lancet.