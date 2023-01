Behandlingen af personer med type 2-diabetes blev ændret radikalt, efter det danske Steno 2-studie i midten af 1990erne viste, hvilken effekt det har på patienternes komplikationsrisiko, når de bliver behandlet intensivt med lægemidler til at holde hånd i hanke med blodsukkeret, blodtrykket, kolesteroltallet mm. Vi har besluttet os for, at nu skal der til at ske noget inden for det her område, og derfor er det også vigtigt, at vi gør det i et netværk med alle Steno Diabetes Centrene...