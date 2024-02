Igen i år er årsrapporten fra Dansk Melanom Database en succeshistorie med høje standarder over hele landet. I alt fire afdelinger lever ikke op til indikatorerne, der omhandler diameter på metastase og tildeling af klinisk stadium, men det anses for at være enkeltstående tilfælde, da udviklingen over tid ellers har vist høj kvalitet. Årsrapporten dækker over data fra 2022 og i alt 4.933 tumorer hos 4.702 patienter, herunder både invasive og in situ melanomer. Dansk Melanom Database har arbejdet med...