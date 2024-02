Behandlingen af patienter med hjernetumorer i Danmark er på et højt niveau, som følger internationale standarder. For de mest aggressive tumorer er et- og toårsoverlevelsen stabil, og på et tilfredsstillende niveau. Det fremgår af årsrapporten for 2022 fra Dansk Neuro-Onkologisk Register. Over tid har der ikke været fremgang i overlevelsen, ‘men i et presset sundhedsvæsen kan det være relevant at holde fokus på, at indsatsen for de svageste grupper fastholdes’, skriver databasens styregruppe i årsrapporten. Der har tidligere været problemer...