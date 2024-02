Danske kvinder med brystkræft gennemgår forløb, som generelt er af tilfredsstillende høj kvalitet. Det viser årsrapporten fra DBCG’s (Danish Breast Cancer Group) kvalitetsdatabase for brystkræft for 2022. Årsrapporten viser, at prognosen for patienter med brystkræft fortsat forbedres, og at de patienter, der fik diagnosticeret brystkræft i perioden 2013-2017 havde en femårsoverlevelse på 83 pct., hvilket var en absolut forbedring på ca. 6 pct. over en 15 års periode. Knapt halvdelen af de patienter, der har lymfeknudemetastaser, får dem diagnosticeret allerede...