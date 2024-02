20 pct. af de patienter, der vurderes egnede til specialiseret palliativ indsats, når ikke at blive tilbudt en plads, inden de bliver for dårlige til at modtage behandling. Og det er et væsentligt problem. Sådan lyder det i den seneste årsrapport fra styregruppen bag Dansk Palliativ Database (DPD), som dækker opgørelsesperioden 1. januar 2022-31. december 2022. I årsrapporten kan man læse, at borgernes adgang til palliativ behandling ikke er blevet forbedret siden 2020 på trods af, at Rigsrevisionen i sin...