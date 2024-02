Vinder: »Det handler om hele tiden at være en attraktiv arbejdsplads«

For andet år i træk vinder Aalborg Universitetshospital for sin behandling af akut leukæmi. Kåringen tilskriver Marianne Tang Severinsen, professor og overlæge ved Hæmatologisk Afdeling, blandt andet en lille afdeling, hvor de har et særligt godt kendskab til patienterne.