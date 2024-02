Dækningsgraden for Dansk Lymfom Database blev i modsætning til tidligere år ikke nået i 2022. Det skyldtes især, at det hidtidige indtastningssystem blev lukket i august 2022, og at det nye indtastningssystem var under opbygning i det meste af den periode, hvor indtastningerne foretages. Derfor er kun ca. 64 pct. af de nydiagnosticerede lymfompatienter i 2022 registreret i databasen, viser en supplerende indikator i årsrapporten. Med det forbehold opnåede 91 pct. af patienterne remission på 1. linjebehandlingen i 2022. Overlevelsen...