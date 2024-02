OBS: I år har vi ikke lavet en kåring på området for behandling af tarmkræft, da store dele af datagrundlaget er skjult, og vi derfor ikke kan forsvare at rangere hospitalerne på baggrund af den data, der er tilgængelig i databasen. Herunder kan du dog stadig læse om seneste årsrapport. Langt de fleste afdelinger, som behandler patienter med kræft i tyk- og endetarm, indrapporterer mere end 95 pct. af de ønskede data. Det fremgår af årsrapporten for 2022 fra den...