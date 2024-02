Der er ikke sket en stigning i antallet af patienter, som er blevet diagnosticeret med et mere fremskredent stadie af blærekræft. Det viser årsrapporten for 2022 fra Dansk Blære Cancer Database, der blev offentliggjort i februar 2023. COVID-19-pandemien har dermed ikke haft den negative effekt hos patienter med blærekræft som frygtet. Rapporten dækker perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Den viser, at der ikke er sket et skred i ‘højere grad, stadie eller tilbud om radikal kirurgi’ i...