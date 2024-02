Det bliver først, når vi runder slutningen af 2024, at Sundhedsstyrelsen skal være klar til at forelægge et fagligt oplæg til Kræftplan V for regeringen. Af kommissoriet for det faglige oplæg til Kræftplan V fremgår det dog klart, at indsatsen på kræftområdet i Danmark fortsat har et betydeligt potentiale for forbedringer. Det gælder f.eks. tidlig opsporing, diagnostik og opfølgning efter kræftbehandling, og i forhold til ulighed i kræft. Den demografiske udvikling med flere ældre vil også medføre en stigning i...