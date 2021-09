Data fra CheckMate 743-studiet viser, at én ud af fire patienter med lungehindekræft fortsat har gavn af behandling med nivolumab plus ipilimumab efter tre år. Resultatet et præsenteret på ESMO.

Opdaterede data fra fase 3-studiet CheckMate 743 bekræfter den plads, som immunterapi har frem for kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med lungehindekræft. Forskningsresultaterne er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Society for Clinical Oncology (ESMO).

I CheckMate 743-studiet opnåede patienter med ikke-opererbar lungehindekræft i behandling med nivolumab plus ipilimumab overlevelse, som var halvanden gang højere end patienter i behandling med kemoterapi. Efter tre år var 23,2 pct. af patienterne i immunterapibehandling stadig i live, mens tallet blot var 15,4 pct. for patienter i behandling med kemoterapi. Data var taget efter opfølgning på minimum 35,5 mdr., og efter at patienterne havde været ude af behandlingen i et år.

Ud af 600 patienter havde de 303, som modtog immunterapi, 27 pct. reduceret risiko for dødsfald sammenlignet med patienter i behandling med kemoterapi.

Responsraten (ORR) var 39,6 pct. i immunterapigruppen mod 44,0 pct. i kemoterapigruppen. En analyse af biomarkører viste, at høj genetisk score for CD8A, PD-L1, STAT-1 og LAG-3 var associeret med længere overlevelse for patienter i behandling med immunterapi.

Ifølge læge Alessandra Curioni Fontecedro fra Universitetshospitalet i Zürich og editor-in-chief på ESMO Daily Reporter er resultaterne ekstremt vigtige, fordi de viser en trend med nogle langsigtede fordele ved immunterapi til patienter med aggressive og vanskelige at behandle kræftsygdomme.

»Fordelen for patienter i behandling med immunterapi blev observeret på trods af den højere responsrate ved behandling med kemoterapi. Ydermere var responsraten fortsat 28 pct. efter tre år hos patienter i behandling med immunterapi mod nul pct. for patienter i behandling med kemoterapi,« siger Alessandra Curioni Fontecedro, der ikke har deltaget i studiet, men kommenterer på det i en artikel i ESMO Daily Reporter.

Understøtter godkendelse fra 2020

Resultaterne af studiet indikerer en kobling mellem en score for genetiske inflammationsmarkører og overlevelse hos patienter i behandling med immunterapi, og det er ifølge Alessandra Curioni Fontecedro opmuntrende.

»Dog er resultaterne af dette studie ikke klare nok til at understøtte immungenetisk signatur som en prædiktiv biomarkør for immunterapi. Yderligere undersøgelser af dette og andre molekylære egenskaber ved lungehindekræft vil være fundamentale for vores forståelse af, hvilke patienter der stadig bør behandles med kemoterapi,« siger Alessandra Curioni Fontecedro.

I USA blev nivolumap og ipilimumab godkendt som førstelinjebehandling til patienter med ikke-opererbar lungehindekræft i 2020. Godkendelsen var baseret på data fra CheckMate 743.

»Tidligere resultater fra dette studie ændrede førstelinje-standardbehandlingen for patientgruppen i flere lande rundt om i verden. Disse opdaterede data understøtter tidligere publicerede fund og understøtte fordelen ved at give patienter immunterapi frem for kemoterapi,« forklarer Alessandra Curioni Fontecedro.