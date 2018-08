Nyt studie kortlægger 44 områder i arvemassen, der øger risikoen for depression. De nye fund betyder, at depression nu kan betegnes som en hjernelidelse, slår professor og medforfatter af studiet Thomas Werge fast.

Det arvelige grundlag for depression opstår i samspillet mellem mange forskellige genvariationer og skyldes således ikke enkelte mutationer relateret til en høj sygdomsrisiko, som forskerne ellers hidtil har antaget. Det slår verdens hidtil største genetiske studie af depression fast, som et hold danske forskere fra forskningsprojektet iPSYCH har deltaget i. Projektet er et initiativ for […]