Ny færøsk sundhedsstyrelse skal stå på egne ben i coronakrisens kølvand

Ved årsskiftet etablerede Færøerne sin egen sundhedsstyrelse. En stor del af styrelsens opgaver overtages fra Landslægeembedet, som hører under den danske Styrelse for Patientsikkerhed. Men det handler ikke kun om at hjemtage sagsområder fra staten – det handler også om at være i stand til at håndtere fremtidige epidemier og om at få koordineret flere indsatser ét sted til fordel for patienterne.