»Når du læser dette, er jeg stævnet ud fra Panama, i gang med at udleve en mangeårig drøm om at sejle over Stillehavet.« Sådan skriver Jesper Gyllenborg på LinkedIn. Han har nemlig valgt at tage orlov fra sin stilling som koncerndirektør i Region Sjælland for at efterleve en mangeårig drøm om at krydse Stillehavet til søs. I fraværet af Jesper Gyllenborg tiltræder Andreas Rudkjøbing, direktør for Steno Diabetes Center Sjælland, og varetager opgaverne som koncerndirektør indtil Jesper Gyllenborg er tilbage...